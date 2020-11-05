أصغر أبناء ونيس.. ريم أحمد تضع مولودتها الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: وضعت الفنانة الشابة ريم أحمد مولودتها الأولى، ونشر زوجها الفنان طه خليفة صورة من غرفة المستشفى. وكتب: "بورك لنا في الموهوب وشكرنا الواهب ورزقنا برها وبلغنا أشدها.. ربنا يحفظها ويجعلها من الذرية الصالحة إن شاء الله". وحققت ريم شهرتها من خلال مسلسل "يوميات ونيس" الذي قدمت فيه دور "هدى" أصغر أبناء ونيس.

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