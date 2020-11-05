تعرف على موعد عرض الجزء الثاني من " الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أجلت منصة "شاهد" عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح".

ليبدأ عرضه 15 نوفمبر الجاري، بعد أن كان من المقرر عرضه أول نوفمبر

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها.