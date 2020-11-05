تراند اليوم : "رانيا محمود ياسين": أصدقاء لي لم يعزوني في والدي.. وهذا ردي عليهم

قالت الممثلة رانيا محمود ياسين، إن أصدقاء مقربين منها لم يقدموا لها واجب العزاء في وفاة والدها الممثل الراحل محمود ياسين.

ونشرت رانيا عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة لها في مرحلة الطفولة مع والدها، وعلقت عليها بالقول: "في ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابي ماعزونيش وأنا قصدي معزونيش يعني ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط لكن الحقيقه أنا مش زعلانة منهم لأني مابقتش بزعل خالص".

واستدركت: "لكن مستغربه موقفهم حاسه زي ما يكونوا هنجوا أو أتأخروا علي واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها إزاي متأخر كده عموما تمام متشكرين" لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".



وغيب الموت محمود ياسين في 14 أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

وياسين (مواليد 1941) درس القانون قبل التحاقه بالوسط الفني أواخر ستينيات القرن المنصرم، وبرز نجمه كأحد أبرز أبطال السينما المصرية طوال أكثر من 3 عقود.

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ولقب النقاد والجمهور ياسين بـ"دنجوان" السينما المصرية، إذ اعتبره الكثيرون الوريث الشرعي للفنان رشدي أباظة، الذي طالما قام بأدوار الرجل العاشق الجذاب المحبب لدى النساء.

وكان ياسين قاسمًا مشتركًا في الأعمال الفنية الكلاسيكية بالسينما المصرية طوال حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ شارك الفنانات الشهيرات فاتن حمامة وشادية ونادية لطفي وسعاد حسني وماجدة الصباحي وغيرهن.

ومن أبرز أعمال ياسين في السينما المصرية، أفلام "نحن لا نزرع الشوك"، و"الخيط الرفيع"، و"أنف وثلاث عيون"، و"قاع المدينة"، و"مولد يا دنيا"، و"اذكريني"، و"الباطنية"، و"الجلسة سرية"، و"الحرافيش".

وفي الدراما التلفزيونية قدم ياسين عشرات المسلسلات أبرزها "الدوامة"، و"غدا تتفتح الزهور"، و"مذكرات زوج"، و"اللقاء الثاني"، و"اليقين"، و"العصيان"، و"سوق العصر"، و"ضد التيار"، و"رياح الشرق"، و"أبو حنيفة النعمان".