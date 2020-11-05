فن ومشاهير

مقطع غنائي جديد لعاصي الحلاني مع نجله بحفل الأوبرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع غنائي من حفله الأخير في دار الاوبرا المصرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وتضمن الفيديو أغنية "مالي صبر"، وقدمها برفقه نجله الوليد، وذلك ضمن حفله في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم مساء أمس في مسرح النافورة المفتوح.

Advertisements

يعتبر حفل مهرجان الموسيقى العربية هو ثاني حفلات عاصي في مصر، بعد أن شارك في احتفالات أكتوبر، التي أقيمت على مسرح المنصة بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء .

شاهد الفيديو من هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع غنائي جديد لعاصي الحلاني مع نجله بحفل الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا