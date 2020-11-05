مقطع غنائي جديد لعاصي الحلاني مع نجله بحفل الأوبرا

نشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع غنائي من حفله الأخير في دار الاوبرا المصرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وتضمن الفيديو أغنية "مالي صبر"، وقدمها برفقه نجله الوليد، وذلك ضمن حفله في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم مساء أمس في مسرح النافورة المفتوح.
يعتبر حفل مهرجان الموسيقى العربية هو ثاني حفلات عاصي في مصر، بعد أن شارك في احتفالات أكتوبر، التي أقيمت على مسرح المنصة بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء .
شاهد الفيديو من هنا
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