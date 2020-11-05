الكاتب امجد الغمري يكشف تفاصيل كتاب"بلوك السعادة"

يصدر قريبًا للكاتب أمجد الغمري أحدث مؤلفاته، رواية "بلوك السعادة"، والذي يستعد للمشاركة به ضمن إصدارات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمزمع عقده نهاية يناير من العامالمُقبل.
وتدور قصة الرواية في إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية التي تدور أحداثها في عدة بلدان مختلفة، وتجسد التأثير القوي الذي تحدثهوسائل التواصل الاجتماعي، والتي صارت مؤثرة في حياة البشر اليومية، والصراعات الناتجة عن ذلك.
ومن المتوقع أن يتم طرح أجزاء أخرى للكتاب بعد طرح الجزء الأول منه فى جميع المكتبات العربية والعالمية، مع طرح نسخ إلكترونية عبر شبكة أمازون.
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