افتتاح "الإسكندرية السينمائي" بمسرح محمد عبد الوهاب

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إقامة حفل افتتاح الدورة الـ36 المزمع إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري بمسرح محمد عبد الوهاب بدلا من الروماني، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تفادي الموجة الثانية من فيروس إلى 12 نوفمبر الجاري بمسرح محمد عبد الوهاب بدلا من الروماني، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تفادي الموجة الثانية من فيروس كورونا المنتشر. يشار إلى أن الدورة ٣٦ تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

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