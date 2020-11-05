"مواعيد عرض مسلسل"خيط حرير

روجت الفنانة مي عز الدين لمسلسلها الجديد"خيط حرير"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشرت"مي" مقطع فيديو من المسلسل، وعلقت عليه قائلاً:"صاحبك اللي بيكمل معاك الكدبة، تابعوا مسلسل خيط حرير،من السبت إلى الأربعاء على قناة ON، الساعة 7:45 مساءً، الإعادة الساعة 1:30 صباحاً، وعلى قناة ONDRAMA، الساعة 10:00 مساءً، الإعادة الساعة 5:00 صباحاً"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبرا عن إعجابهم بالمسلسل.
يذكر أن مسلسل خيط حرير يتم عرضه حالياً على قناة ON، بطولة مي عز الدين، نيقولا معوض، سوسن بدر، هنادى منهى، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية حيث إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.
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