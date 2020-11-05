يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية - بشارع المعز، في السابعة مساء الثلاثاء 10 نوفمبر القادم، العرض المسرحي "فستان أحمر"، لفرقة "بصمة" للمسرح المجتمعي والتفاعلي. يتناول العرض قضايا العنف المجتمعى (الختان، التحرش، الزواج المبكر والعنف الأسرى) ومكانة المرأة وتعزيز مكانتها ودورها فى المجتمع. المجتمع. Advertisements يعد العرض انتاج لورشة عمل استمرت 6 اشهر علي كيفية استخدام الفنون وبخاصة فنون الأداء لمعالجة القضايا الإجتماعية واحداث تغييرات ايجابية علي المستوي النفسي والاجتماعي سواء للجمهور وفريق العمل، من خلال متدربين يقفون لأول مرة على خشبة المسرح. خشبة المسرح. يشرف علي الورشة وتدريب الممثلين: مخرج العرض شريف القزاز وهو مخرج العرض وهو إستشارى تأهيل بالفن ومخرج مسرحى تفاعلى .. قدم العديد من الورش الفنية فى مجال العلاج عن طريق الفن وعمل مع العديد من منظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية، والأخصائية النفسية أماني عبد المنعم وهى إختصاصية نفسية إكلينيكية ومدربة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة التعاون الألماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. عرض مسرحية فستان أحمر بالسحيمـي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.