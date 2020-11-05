تفاصيل وموعد عرض الآنسة فرح.. الجزء الثاني

تنطلق أولى حلقات مسلسل "الآنسة فرح"، الجزء الثاني، مساء يوم 15 نوفمبر الجاري، وكان من المفترض أن يتم عرضه بداية الشهر.

يشار إلى أن "الآنسه فرح 2" مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول فرح

التىتجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وتعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي، الذى تم اقتباس أحداثه منه.

يذكر أن المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.