أحمد كرارة مع نور في عمل درامي جديد

شارك الفنان أحمد كرارة متابعيه بصورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهر"كرارة" من خلال الصورة برفقة الفنانة نور، وعلق عليها قائلاً: "قريباً"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. من متابعيه عبر التعليقات. جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة أسماء جلال، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، محمد يسري، تأليف ماريان هاني، إخراج مصطفى أبو سيف.

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