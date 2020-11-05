في ذكرى ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن معالي زايد

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، الذي رحلت عن علمنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالده في اذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي. وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الراحلة معالي زايد: تنتمي لعائلة فنية فَوالدتها الممثلة آمال زايد. خالتها الممثلة جمالات زايد. خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما. بدأت تلفزيونياً في دبي أثناء تصوير مسلسل "الليلة الموعودة". حصلت عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "السادة الرجال" من جمعية الفيلم. ممثلة عن دورها في فيلم "السادة الرجال" من جمعية الفيلم. معالي زايد تهوى فن رسم "البورتريه". لديها مزرعة خاصة على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي. تمكث بها في فترات عدم وجود أدوار. وقد تزوجت مرة واحدة ثم انفصلت. توفت في 10 نوفمبر 2014 بمرض السرطان.

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