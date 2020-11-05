أعلن الفنان تامر عاشور عن نشاط غنائي جديد له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر عاشور صورة له من دبي، وعلق عليها قائلاً:" تحبوا تسمعوا ايه لايف ؟، اكتر حاجه هتختاروها هنزلهالكم بكره من غيرمزيكا".
يذكر أن تامر قد طرح مؤخراً أغنية "معلش أصلي مدلعها"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات: صابر كمال الحان: بلال سرور توزيع: رامي سمير .
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يقدم لجمهوره أغانيه بدون موسيقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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