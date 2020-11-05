تامر عاشور يقدم لجمهوره أغانيه بدون موسيقى

أعلن الفنان تامر عاشور عن نشاط غنائي جديد له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر عاشور صورة له من دبي، وعلق عليها قائلاً:" تحبوا تسمعوا ايه لايف ؟، اكتر حاجه هتختاروها هنزلهالكم بكره من غير

مزيكا".

يذكر أن تامر قد طرح مؤخراً أغنية "معلش أصلي مدلعها"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات: صابر كمال الحان: بلال سرور توزيع: رامي سمير .