صورة.. مي سليم تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة مي سليم بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"مي" صورةجديدة لها، وعلقت عليها

قائلة:"6.11"، وهذا يوم عيد ميلادها، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وهنأوها بعيد ميلادها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي سليم

مسلسل"حواديت الشانزليزيه"، الذي تم عرضه عام 2019، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، سارة عادل، من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، حيث كانت تدور احداث المسلسل في حقبة الخمسينات وتدور احداث المسلسل حول جريمة قتل وتحاول الشرظة إيجاد القاتل.