هاشتاغ آشلي تنافس إيفانكا يشعل تويتر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

بخلاف المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن على منصب رئيس الولايات المتحدة ، ظهر تنافس من نوع اخر على مواقع التواصل الاجتماعي .

تصدر هاشتاغ يحمل اسم “بنت بايدن” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في عدد من الدول العربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتداول مغردون صورا زعموا أنها تعود لآشلي بايدن نجلة المرشح الديمقراطي لرئاسة أمريكا، وقاموا بمقارنة جمالها مع صورة إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتساءلوا عن أيهما ستسكن البيت الأبيض على مدار السنوات الـ4 المقبلة.



وفي المقابل، نشر مغردون آخرون الصورة الحقيقية لآشلي ابنة بايدن، مؤكدين أن الصورة المتداولة لها غير صحيحة، وأنها صورة تعود لعارضة “موديل” في مجال الموضة وتصفيف الشعر.

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وتتضمن إحدى الصور الحقيقية لآشلي صورة تجمعها مع والدها ووالدتها.

وتتواصل عملية فرز الأصوات لحسم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض والذي يتنافس للوصول إليه الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش الخميس.

وحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.

ووسط تنافس شديد ومتقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الحاسمة المتبقية، تقدم المرشح الديمقراطي في ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، ليقترب من الوصول إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي وبالتالي يضمن الفوز، ولكن ترامب يرغب في وقف عمليات فرز الأصوات ملمحا إلى وجود شبهات تزوير في نتائج بعض الولايات.