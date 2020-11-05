لهذا السبب “برغر كنغ” يحث زبائنه على الشراء من “ماكدونالدز”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 7 ساعات

آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 1:47 مساءً

وجهت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “برغر كنغ” دعوة لزبائنها من خلال تغريدة، للطلب من ماكدونالدز والعديد من المطاعم المنافسة الأخرى، في خطوة غير مسبوقة.

حيث قام فرع الشركة في المملكة المتحدة بنشر تغريدة دعى من خلالها بدعم مراكز الوجبات السريعة سواء فروع “برغر كنغ” أو غيره من مطاعم الوجبات السريعة، وذلك خلال جائحة فيروس كورونا.

وجاء في التغريدة “لم نعتقد أبدا أننا كنا سنطلب منكم القيام بذلك، لكن المطاعم التي توظف الآلاف من الموظفين تحتاج حقاً إلى دعمكم في الوقت الحالي. لذا، إذا كنتم ترغبون في المساعدة، استمروا في تناول وجبات لذيذة من خلال طلبات التوصيل أو الوجبات الجاهزة أو طلبات السيارة”.

كما أشار بيان الشركة أيضا إلى مطاعم “بيتزا هت”، و”فايف جايز”، و”تاكو بيل”، و”بابا جون”، بالإضافة إلى بعض منافذ الطعام المستقلة.

واختتمت التغريدة “شراء شطيرة ووبر هو القرار الأفضل دائما، ولكن شراء شطيرة بيج ماك ليس بالأمر السيء أيضا”.

يذكر بأن قطاع الوجبات السريعة تضرر كالكثير من قطاعات الحياة بسبب الجائحة، والقيود التي فرضتها بالإضافة لدخول المملكة المتحدة بدءا من يوم الخميس حالة من الإغلاق.

هذا وذكرت شركة “آي.إتش.إس ماركت” للبيانات المالية أن بريطانيا تبدو متجهة صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء، إذ تظهر بيانات للشركات أن النمو الاقتصادي توقف تقريبا خلال الشهر الماضي حتى قبل الإعلان عن أحدث إجراءات للعزل العام في أنحاء إنجلترا.