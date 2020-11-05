صورة| رغم الإشادات.. خطأ ساذج في مسلسل "ما وراء الطبيعة" لـ أحمد أمين.. هل لاحظته؟

رنا صلاح الدين - طرحت منصة Netfilx مسلسل "ما وراء الطبيعة"، اليوم الخميس، والمأخوذ عن سلسلة الروايات التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

ويبدو أن المسلسل حصل على إشادات واسعة وإيجابية من قبل الجمهور، وأبدي الكثير إعجابهم بتمثيل وشخصية بطل العمل أحمد أمين وباقي الممثلين أيضًا، ودخل العمل ضمن قائمة الأكثر بحثا في محرك البحث جوجل وعبر "تويتر" أيضًا.

ولكن كشف مهندس معماري، يدعي "هاني عمارة"، خطأ في المسلسل، من خلال نشر صورة ليوضح تلك الخطأ، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك":"غلطة هندسية في المسلسل المفروض الأحداث سنة 1969 وظاهر في العمارة مواسير صرف PVC والمواسير دي نوع حديث ما كانتش موجودة وقتها كانوا بيستخدموا المواسير الزهر ودي كانت اقطارها أكبر ولونها أخضر أو بني".

ما وراء الطبيعة

وتابع:"تاني حاجة دي مواسير قطرها صغير فغالبا دي صرف أجهزة تكييف ودي برضه ما كانتش موجودة وقتها، أنا عارف أن دي غلطة تفوت على ناس كتير بس أنا كمهندس معماري ما باعرفش أفوتها".

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

والمسلسل من بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.