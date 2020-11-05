فيديو.. أروى جودة تعترف: "وزني زاد 30 كيلو من غير ما أحس"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة أروى جودة، عن زيادة وزنها خلال فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا "كوفيد19".

وقالت أروى خلال لقائها مع برنامج "The Insider بالعربي":"في مسلسل نمرة اتنين هتشوفوا ممثلة تانية اسمها أروى مش أنا، حبيبة قلبي كانت دبل.. وقت الكورونا تخنت 30 كيلو من غير ما أحس".

وتابعت حديثها قائلة:"أنا معنديش مشكلة ان حد يتخن بس أنا صحيًا كنت تعبانة بسبب الموضوع ده، وبذلت مجهود وقاطعت المكرونة والشيكولاتة والعيش وكل حاجة حلوة في حياتي عشان اقدر البس فساتين واجي المهرجان الجونة".

مسلسل "نمرة اتنين" تم تصويره في 6 دول عربية، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومنهم، منى زكي، وشيرين رضا، ونيللي كريم، وأروى جودة، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعمرو يوسف، وماجد الكدواني، وأحمد مالك، وأسر ياسين، وأحمد السعدني، وإياد نصار، واللبناني عادل كرم، وآخرين.

ويشارك فى إخراجه عدد من المخرجين وهم، طارق العريان، ويسري نصر الله، وتامر محسن، وهانى خليفة، وهادى الباجوري، ومحمد شاكر خضير، وأحمد النجار، وآخرين، ويشارك فى تأليف العمل آدم عبد الغفار، ومريم نعوم، ووائل حمدى، وسارة طيبة، وسما عبد الخالق.