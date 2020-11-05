والد زينة مكي يكشف لأول مرة تفاصيل مرض خطير عانت منه ابنته: ملت حبس نفسها في قفص بلاستيك

رنا صلاح الدين - كشف والد الفنانة اللبنانية زينة مكي، والذي يدعى أحمد مكي، لأول مرة عن تفاصيل مرض عانت منه ابنته كثيرا في طفولتها.

والد زينة نش صوة جمعته بابنتها، على حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "في الثانية عشرة من عمرها أخذت قرار إجراء عملية تقويم الانحناء في عمودها الفقري "سكوليوسيس" على الرغم من مخاطر العملية في تلك الفترة... كانت قد ملت حبس نفسها في قفص بلاستيكي طوال ثلاث وعشرين ساعة في اليوم".

وأضاف: "لم أرافقها في رحلة إجراء العملية... كانت ست الحبايب هي الرفيق والملاك الحارس... ودعتني قائلة"بحبك بابا"... وأول عبارة نطقت بها بعد اتصالي مطمئنا الى نجاح العملية هي "بحبك بابا"....

وتابع: "في سنتها الجامعية الأولى أنجزت فيلما وثائقيا بسيطا عن تجربتها مع انحناء العمود الفقري عنونته ب " ينحني ولا ينكسر"... صورته بكاميرا عادية من دون تقنيات... لكنها كانت صادقة وشفافة... أعجب وفد زائر لجامعتها "سيدة اللويزة" بالفيلم واختاره لينافس على جائزة الأفلام الوثائقية في مهرجان موناكو.. تحدثت معنا والدتها وأنا عن السفر في اللحظات الأخيرة.. طلبت مني الرضا وودعتني بعبارة "بحبك بابا".

وأكملت: "في الاتصال معها بعد فوزها بالجائزة سألتني ما إن كنت سعيدا بجائزتها... وقبل أن أجيب قالت لي عبارتها الشهيرة "بحبك بابا"... وعلى عبارة " بحبك بابا" كنّا نختم اتصالاتنا... حتى رسائلها لي على "واتساب" كانت تذيلها بتوقيع "بحبك بابا"....

واختتم كلامه، بقوله: "وعلى الرغم من أنني أحب كل عباراتها "بحبك بابا" كما يحب الوالد جميع أبنائه...غير أن أول عبارة نطقت بها وهي تغادر لإجراء العملية الجراحية لها الوقع الأقوى في نفسي...لأنها أعطتني درسا في الصبر والتحمل والعزيمة واتخاذ القرار الصعب مشفوعا بدمعة... من قال أن الأبناء يمكن أن يكونوا قدوة حتى في الصغر..."أنا آل"... #بحبك_بابا".

الفنانة اللبنانية علقت على كلام والدها، بتعليق قالت فيه: "لأنو هيدا أصدق شي بيطلع مني .. بحبَّك بابا كتير".