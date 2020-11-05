رنا صلاح الدين - كشف والد الفنانة اللبنانية زينة مكي، والذي يدعى أحمد مكي، لأول مرة عن تفاصيل مرض عانت منه ابنته كثيرا في طفولتها.
والد زينة نش صوة جمعته بابنتها، على حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "في الثانية عشرة من عمرها أخذت قرار إجراء عملية تقويم الانحناء في عمودها الفقري "سكوليوسيس" على الرغم من مخاطر العملية في تلك الفترة... كانت قد ملت حبس نفسها في قفص بلاستيكي طوال ثلاث وعشرين ساعة في اليوم".
وأضاف: "لم أرافقها في رحلة إجراء العملية... كانت ست الحبايب هي الرفيق والملاك الحارس... ودعتني قائلة"بحبك بابا"... وأول عبارة نطقت بها بعد اتصالي مطمئنا الى نجاح العملية هي "بحبك بابا"....
وتابع: "في سنتها الجامعية الأولى أنجزت فيلما وثائقيا بسيطا عن تجربتها مع انحناء العمود الفقري عنونته ب " ينحني ولا ينكسر"... صورته بكاميرا عادية من دون تقنيات... لكنها كانت صادقة وشفافة... أعجب وفد زائر لجامعتها "سيدة اللويزة" بالفيلم واختاره لينافس على جائزة الأفلام الوثائقية في مهرجان موناكو.. تحدثت معنا والدتها وأنا عن السفر في اللحظات الأخيرة.. طلبت مني الرضا وودعتني بعبارة "بحبك بابا".
وأكملت: "في الاتصال معها بعد فوزها بالجائزة سألتني ما إن كنت سعيدا بجائزتها... وقبل أن أجيب قالت لي عبارتها الشهيرة "بحبك بابا"... وعلى عبارة " بحبك بابا" كنّا نختم اتصالاتنا... حتى رسائلها لي على "واتساب" كانت تذيلها بتوقيع "بحبك بابا"....
واختتم كلامه، بقوله: "وعلى الرغم من أنني أحب كل عباراتها "بحبك بابا" كما يحب الوالد جميع أبنائه...غير أن أول عبارة نطقت بها وهي تغادر لإجراء العملية الجراحية لها الوقع الأقوى في نفسي...لأنها أعطتني درسا في الصبر والتحمل والعزيمة واتخاذ القرار الصعب مشفوعا بدمعة... من قال أن الأبناء يمكن أن يكونوا قدوة حتى في الصغر..."أنا آل"... #بحبك_بابا".
الفنانة اللبنانية علقت على كلام والدها، بتعليق قالت فيه: "لأنو هيدا أصدق شي بيطلع مني .. بحبَّك بابا كتير".
كانت هذه تفاصيل خبر والد زينة مكي يكشف لأول مرة تفاصيل مرض خطير عانت منه ابنته: ملت حبس نفسها في قفص بلاستيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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