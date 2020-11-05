رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة الأردنية دانا حمدان جمهوها بمقطع فيديو طريف، كشف خلاله عن استعداداتها قبل مشاهدة مسلسل "ما واء الطبيعة"، الذي عرض على منصة "نتفليكس".
دانا قالت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها بموقع "انستجرام": "علشان أنا بنت شطورة وبسمع الكلام، فأنا هتتبع التعليمات قبل ما أشوف مسلسل "ما وراء الطبيعة، هاكل حلو وحادق وهفطس نفسي من كتر الاكل علشان ما اتحركش من مكاني".
الفنانة الأردنية أضافت: "حضرت النسكافية والمية، ونزلت الكلاب علشان ما نتحركش من مكاننا، ضلمت الاوضة وحضرت الشاشة الكبيرة وغطا ومخدة، وعليت الصوت لأغلى حاجة".
دانا أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "تحضيرات ما قبل مشاهدة مسلسل ما وراء الطبيعة حسب ارشادات المخرج المتميز عمرو سلامة @amrmsalama وبالتوفيق لكل فريق العمل تحياتي دانا حمدان".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. دانا حمدان تكشف استعداداتها قبل مشاهدة "ما وراء الطبيعة": كلت حلو وحادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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