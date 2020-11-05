زوج كلوي كارداشيان السابق لامار أودوم ينفصل عن خطيبته

الخميس 5 نوفمبر 2020

لاعب كرة السلة لامار اودوموسابرينا بار

قرر لاعب كرة السلة لامار اودوم و​سابرينا بار الانفصال وإنهاء خطوبتهما.



وكتبت سابرينا على صفحتها عن انفصالهما: "تعلمون أنني صادقة وشفافة، لذا يجب أن أكون أول من أعلمكم يا رفاق أنني لم أعد مخطوبة للامار، لقد كان هذا قرارًا صعبًا بالنسبة لي ولكنه الأفضل بالنسبة لي ولأولادي".

وتابعت: "لامار لديه بعض الأشياء التي عليه وحده أن يعمل عليها، أنا أحبه كثيرًا ولكني لم أعد قادرةً على أن أكون بجانبه بينما يسعى للحصول على المساعدة التي يحتاجها بشدة ".

عانى لامار في الماضي من الإدمان، ومع ذلك، لم يتم توضيح القضايا التي يتعامل معها الآن. وأضافت سابرينا: "أتمنى له كل التوفيق. ويطلب منك أن تصلي من أجل جميع المعنيين ". في وقت سابق من هذا العام، شوهدت سابرينا تدعم لامار في مركز صحي خلال فصل الصيف. سابرينا ولامار خطبا العام الماضي.

يذكر أن لاما هو طليق نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان.