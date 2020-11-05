شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بكورونا..نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة:"بموت حرفياً" والان مع التفاصيل

الممثلة المصرية نشوى مصطفى

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي اروح انهي مستشفى".

وكانت أعلنت مصطفى إصابتها بالفيروس قائلةً:"ادعولي عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللاسف كورونا، اي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، الم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي".

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