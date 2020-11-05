شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ريم أحمد ترزق بمولودتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزقت الفنانة الشابة ريم أحمد مولودتها الأولى، ونشر زوجها الفنان طه خليفة صورة من المستشفى وظهر مراسم استقبال مولودته الأولى، وكتب قائلا:"بورك لنا في الموهوب وشكرنا الواهب ورزقنا برها وبلغنا أشدها.. ربنا يحفظها ويجعلها من الذرية الصالحة إن شاء الله".



ريم أحمد ترزق بمولودتها الأولى

واشتهرت ريم من خلال مسلسل "يوميات ونيس" الذى قدمت فيه دور "هدى" أصغر الأبناء، كما كانت قد أعلنت عن حملها من خلال صورة لها نشرتها وحرص الفنان محمد صبحى، على التعليق على حمل الفنانة ريم أحمد التى جسدت دور الابنة "هدى بنت ونيس" فى مسلسل "يوميات ونيس"، حيث كتب عبر صفحته الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ.. ريم حامل؟ لأ مش أنا ياماما.. إنتى مش حامل أبدا.. ده انتفاخ.. وعايزك ترجعى هدى الزئردة".

Advertisements

كما استعادت الفنانة الشابة ريم أحمد، مؤخرا ذكريات تصوير مسلسل يوميات ونيس، مع الفنان الكبير محمد صبحى، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة صور من كواليس تصوير الأجزاء الأخيرة من المسلسل، صحبتها بتعليق: "كواليس مسلسل ونيس.. ذكريات".