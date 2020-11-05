شكرا لقرائتكم خبر عن بنات "شيحة" يحتفلن بعيد ميلاد والدهن:" كل سنة و أنت طيب يا أغلى الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة حلا شيحة بعيد ميلاد والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة، ونشرت صورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"كل سنة و انت طيب يا أغلى الناس"، كما نشرت شقيقتها النجمة هنا شيحة صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها معلقة عليها :"كل سنة وانت طيب يا بابى..ربنا يخليك لينا يا رب ودايما ضهرنا وسندنا فى الدنيا..بحبك".



حلا شيجة



هنا شيحة

وكذلك احتفلت رشا شيحة بعيد ميلاد والدها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة :"فاكر لما كنت بغنيلك اغاني ايهاب توفيق لما كنت في امريكا و كنت بحفظها عشان اغنيهالك عشان ترجعلي و اشوفك (انت عارف يا بابي).. بحبك و بعايدك علي عيدك عشان ده من احلي ايام حياتنا ..ان وجودك هو وجودنا ..بحبك و كل سنة و انت حوالينا ".





شهد الشهر العقارى بالإسكندرية أكتوبر الماضى، طلاق رسمى للفنانة حلا شيحه من زوجها ستيف مارك الكندى الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة وتم الانفصال الرسمى اليوم بمقر الشهر العقارى بمنطقة المنشية.

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وقال طارق عرفة، محامى الزوج، أنه تم طلاق موكله ستيف مارك بتوكيل رسمى منه بإتمام الطلاق رسميا وبحضور محامى وكيل الزوجة حلا شيحة، طلاقا رسميا وبرغبه الطرفين.

وأضاف فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الزوجة برت طليقها من كافة النفقات الزوجية، موضحا أن عملية الطلاق جاءت فى الشهر العقارى بالإسكندرية نظرا لأن الزواج كان بمحافظة الإسكندرية وذلك اتباعا للإجراءات القانونية.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة انفصلت عن زوجها وجاءت إلى مصر بصحبه أطفالها الأربعة منذ فترة طويلة ولم يكن هناك انفصالها رسميا طوال هذه الفترة حتى تم عملية الطلاق اليوم بالشهر العقارى بالإسكندرية بتوكيل من محاميه.