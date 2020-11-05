شكرا لقرائتكم خبر عن ريم العدل تدافع عن "الجونة" : إدارة المهرجان بريئة من إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصممة الأزياء ريم العدل أن إدارة مهرجان الجونة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا بشهادة وزارة الصحة، وأن أى فعاليات أخرى، لم تكن تخضع لمسئولية المهرجان، حيث علقت ريم عن محاولات البعض بإدانة مهرجان الجونة من خلال حسابها على فيس بوك قائلة، "امبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة.. لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. احنا فى وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسئولية أخلاقية يبلغ اللى حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم"



ريم العدل

وتابعت ريم، "المهم من أول ما كتبت البوست وأنا عمال يجيلى مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة ومش فاهمة ليه بجد؟ وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية.. أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسئوليته وإنما هي تحت مسئولية منظميها".

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وأضافت، "كلنا أفراد راشدين مسئولين عن قراراتنا وسلوكياتنا.. فنهدا شوية يا جماعة. وعلى فكرة أستاذة نشوى مصطفى ربنا يقومها بالسلامة يارب ما كانتش في الجونة أصلاً.. و وجز ماكنش في مهرجان الجونة ده واحد كان مسافر الجونة مع اصحابه .. طيب بلاش.. تامر هاشم أعلن اصابته قبل الجونة اصلاً و أكيد تامر هاشم أشهر منى بس ما تعملش على تصريحه الزيطة اللي حصلت امبارح عشان ماكنش في ساعتها جونة نلوم علي منظميها"

واختتمت، "كفاية يا جماعة ارحموا نفسكوا... انا ما شوفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي.. ربنا يسلّم ويحفظ الكل".