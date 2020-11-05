شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجر معالى زايد بمسلسل "الليلة الموعودة" فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالى زايد التى ما زالت تعيش فى وجدان وقلوب كل عشاق فنها ويتذكرها الجميع فى كل وقت وحين، و"الخليج 365" يرصد أهم المحطات فى حياتها.

1. الفنانة الراحلة معالي زايد ولدت فى 5 نوفمبر 1953 وتوفيت يوم 10 نوفمبر 2014.

2. معالي زايد من أسرة فنية فوالدتها الفنانة آمال زايد وخالتها جمالات زايد وخالها السيناريست محسن زايد.

3. قدمت أكثر من 80 فيلما سينمائيا و 60 مسلسلا و6 مسرحيات.

4. وهي خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما.

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5. معالي زايد تهوى فن رسم "البورتريه".

6. اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها من خلال مسلسل "الليلة الموعودة" عام 1976 والتى تقاضيت عنه أول أجر والذى بلغ 75 جنيها.

7. حصلت عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "السادة الرجال" من جمعية الفيلم.

8. تزوجت معالي زايد مرتين، الأولى كانت من مهندس ولكن انفصلا بعد ثلاث سنوات، أما المرة الثانية تزوجت من الطبيب الذى عالجها من مرض "الزايدة الدودية" بعد قصة حب نشأت بينهما ولكنها انفصلت عنه فى عام 1992، لتنقطع بشكل كامل عن الزواج مرة أخرى.

9. رسمت عدد كبيرمن اللوحات، وأوصت شقيقتها بأن تضع لوحاتها فى معرض تشكيلى، وهو ما نفذته شقيقتها بالفعل ووضعت ما يقرب من 25 لوحة فى معرض تشكيلى بمتحف محمود مختار.

10. عام 1980، وقفت أمام الزعيم عادل إمام فى المسلسل الشهير "دموع فى عيون وقحة" إخراج يحيى العلمى، وبدأت النجومية تعرف طريقها إليها.