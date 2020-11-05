شكرا لقرائتكم خبر عن جمال يوسف يرد الجميل لنشوى مصطفى ويطالب الجمهور بالدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان جمال يوسف، بالدعاء للفنانة نشوى مصطفى، والتي أعلنت قبل يومين، إصابتها بفيروس كورونا، ودخولها للمستشفى أمس، بعد شعورها بتعب شديد، حيث رد الفنان جمال يوسف الجميل لنشوى مصطفى، والتي كانت من أبرز الداعمين له أثناء فترة مرضه، واصابته بالسرطان، والذى شفى منه منذ أسابيع.



جمال يوسف ونشوى ومصطفى

جمال يوسف قال في رسالة صوتية، موجهة للجمهور، ولنشوى مصطفى، "انا بطلب من كل الناس إنهم يدعوا لنشوى مصطفى لأنها فنانة محترمة وتستحق الدعاء.. زي ما دعيتولى ربنا يقومنى بالسلامة .. ارجوكم ادعوا لنشوى.. نشوى تعبانة .. وتستحق الدعاء.. نشوى ديه فنانة محترمة وعشرة سنين .. ربنا يشفيكي يا نشوى ويرجعك لبيتك ولادك وجوزك بألف سلامة يا غالية".

وتابع يوسف، "انتى عشرة كفاح .. انا اعرفها من 25 سنة .. شوفوها من أيام ضمير أبلة حكمت.. عمرها ما عملت حاجة مسفة .. وانسانة فاضلة ومصلية وتعرف ربنا .. ربنا يقومك بالسلامة .. ادعولها ربنا يقومها بالسلامة يارب"

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أعلن هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، عن تواصل وزارة الصحة مع الفنانة نشوى مصطفى ونقلها لأحد المستشفيات للعلاج .

وكانت نشوى مصطفى قد أعلنت من خلال بوست كتبته عبر حسابها على موقع فيس بوك،"بموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم.. الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب..ادعولى.