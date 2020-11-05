شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم يطرح برومو أغنية "بعدنا" لمحمد محيى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الملحن محمد رحيم البرومو الخاص بأغنية "بعادنا" للنجم محمد محيي بعد غيابه لفترة عن تقديم أغاني جديدة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليه :"قريبا جدا ان شاء الله"، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق و ألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس، وهي خامس أغنية يطرحها من ألبومه الجديد "بتاع زمان".



محمد محيي

وكان نشر رحيم صورة له مع محمد محيي، في الاستوديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"قريبا جدا.. الأغنيه التي ستحطم قلوب الجماهير".

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ويقدم الملحن محمد رحيم عدة ألحان مع عدد من النجوم خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رحيم من الملحنين الذين يمتازون بألحان بسيطة وممتعة فى نفس الوقت.

من ناحية أخرى طرح الفنان محمد محيى أول 3 أغنيات من ألبومه الجديد، وهى "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاح كبير، والثانية "فوضت أمرى"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، والثالثة "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد.