شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى سلامة خطيبة الراحل هيثم زكى: أطيب حد قابلته فى حياتى ويستاهل دعواتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل يوم السبت المقبل الذكرى الأولى لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر 2019، وطلبت إنجى سلامة خطيبة الراحل الدعاء له فى ذكرى وفاته.

وكتبت إنجى، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم".

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إنجى سلامة

يشار إلى أن هيثم أحمد زكى، هو ابن الفنانين الراحلين النجم أحمد زكى والفنانة هالة فؤاد ولد فى 4 أبريل 1984، بدأ مشواره الفنى عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية و حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب فى مصر، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2.

وشهدت مسيرته الفنية العديد من البطولات السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها أفلام كف القمر ، نقطة دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز الجزء الثاني ، ومسلسلات دوران شبرا ، الصفعة ، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم .