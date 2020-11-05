شكرا لقرائتكم خبر عن غدا خالد سليم يحيى حفل مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29 يقام 5 حفلات بالتوازي على مسارح الأوبرا، وذلك يوم الجمعة 6 نوفمبر وتبدأ جميعها في الثامنة مساءً، فعلى مسرح النافورة يقدم النجم خالد سليم فاصلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي الى جانب فقرات لكل من المطربين فرح الموجي وياسر سليمان وعازف بيانو حمادة النجار ويليه فاصلاً للنجمة ريهام عبد الحكيم.

ويقام على مسرح الجمهورية أمسية طربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي يقدمها نجوم الأوبرا محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام،اميرة سعيد، محمد طارق ، حسناء، وعلى مسرح معهد الموسيقي العربية يقام حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي ومشاركة المطربتين صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.

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وتشهد أوبرا الإسكندرية حفلا من فاصلين بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبد الغفار يحييه الثاني الفنان أحمد سعد أما الأول يتغني خلاله كل من أيمن مصطفي ، مروة حمدي ، محمد متولي ، وائل أبو الفتوح ، شروق شريف ، السيد وهب الله والي جانب فقرة موسيقية لعازف تشيللو عماد عاشور.

أما مسرح أوبرا دمنهور يقدم الفنان الكبير محمد الحلو فاصلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فاصلا لكل من نهاد فتحي ، أشرف وليد وعازف كمان جهاد عقل.