شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على يوتيوب إلى 3 مليارات ونصف المليار مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بنجاح جديد حققته قناته على يوتيوب، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر"، "يومي بيبدأ بالحمد لله.. قناتى الرسمية على يوتيوب تخطت الـ ٣مليارات و٥٠٠ مليون مشاهدة و ١١ مليوناً و٥٠٠الف مشترك.. ثقه فى الله نجاح".



محمد رمضان على تويتر

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3 ونصف مليار مشاهدة



11 مليون مشترك

وأوشك المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر أن ينافس به في سباق دراما رمضان المقبل، كما انتهى مخرج العمل محمد سلامة من معاينة أماكن التصوير، وتجرى الشركة المنتجة حاليًا وهى سينرجى إبرام باقى التعاقدات.

وتم التعاقد بشكل رسمى مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجارٍ التعاقد مع باقى النجوم، استعدادًا لانطلاق التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة.