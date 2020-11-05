شكرا لقرائتكم خبر عن 98 دقيقة من المغامرة والمتعة فى أول حلقتين من "ما وراء الطبيعة" على نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فى الساعة العاشرة من صباح اليوم مسلسل ما وراء الطبيعة، Paranormal، على منصة البث نيتفلكس، وشهدت أول حلقتين اللتين طرحتا تحت اسم أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفرعون، بالتتابع، أحداث مثيرة ومشوقة، وسرد للحكايات بطريقة ممتعة ومرعبة فى نفس االوقت، ووصل مجموع مدة الحلقتين 98 دقية فى المجمل.

إلى الآن ظهر مسلسل ما وراء الطبيعة بشكل مميز وممتع، بالإضافة إلى اللقطات المرعبة التى تزيد من تركيز المشاهد، جنبا إلى الألوان والمظاهر الخلابة التى تأثر المتابع، وكل ذلك ممزوج بالكوميديا السوداء من أبطال العمل بأجمعهم، وخاصة أحمد أمين "د. رفعت إسماعيل".

وعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

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يمر د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر بـ"رحلة شك" حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة. تنطلق أحداث القصة في عام 1969، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة. وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعة" بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم. المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة.