شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبد الخالق وعارفة عبد الرسول ينضمان لمسلسل "موسى" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنانان عارفة عبد الرسول وضياء عبد الخالق، لأسرة مسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث مازالت الشركة المنتجة تبرم باقى التعاقدات من أجل البدء في تصوير المسلسل مباشرة.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، صبرى فواز، رياض الخولى، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، وضياء عبد الخالق، حيث يتبقى شخصيتين رئيستين، من المقرر أن يتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

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وفى السياق ذاته، يعقد فريق عمل المسلسل بقيادة مدير عام الشركة حسام شوقى، جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات والملابس والديكورات، وذلك من أجل وضع موعد مبدئى للبدء في تصوير العمل، الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى.

يشار إلى أن محمد رمضان قدم أخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى.