شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يطالب جمهور حفلته اليوم باتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المطرب أمير عيد وعضو فريق "كايروكى"، من جمهوره أن يلتزم بتعليمات منظمى حفلهم اليوم، حيث قال من خلال حسابه على موقع "تويتر"، "أرجو الالتزام بتعليمات منظمى حفل كايروكى، وبتعليمات وزاره الصحة الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات عشان نتبسط كلنا ونرجع سالمين ومنكنش سبب في نقل المرض للأقارب أو كبار السن.. كل شخص مسئول عن نفسه وعن قراره وسلامه من حوله.. أشوفكم على خير وأتمنى نسعدكم وأهم شيء سلامتكم"



أمير عيد

وكان فريق كايروكى قد أعاد تقديم أغنيتهم الشهيرة "غمض عينك" على شكل ‏فيديو كليب مصور ، بعد 5 سنوات من طرحها.‏

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‏"غمض عينك" واحدة من أشهر وأقدم أغنيات كايروكى التى ظهرت ‏لأول مرة ضمن ألبومها الثالث "ناس وناس" منذ خمس سنوات ‏مضت، أعادتها الفرقة مؤخرا بتقديم نسخة "ريميكس" منها ضمن ‏حفلتها الأونلاين الأولى التى حملت عنوان "كايروكى من ‏الاستوديو"، وجاءت وسط أزمة الحجر الصحى والتباعد الاجتماعى ‏التى فرضها فيروس كورونا. ‏

الكليب الجديد أتى من إنتاج وتصوير وإخراج مجموعة من "الفانز" ‏والجمهور المحبين لفرقة كايروكى، لما تحمله الأغنية من كلمات ‏تتضمن معانى الأمل وسط الأوقات الصعبة التى يعيشها العالم ‏حاليا مع وباء كورونا.‏