شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناقد الفنى والإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى عن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب :"حاولت جاهدا طوال الاشهر الماضية ان اتفادى مواجهة فيروس كورونا .. واخذت كافة الاحتياطات والاجراءات الاحترازية المطلوبة .. لكن قدر الله وما شاء فعل.. لاعلن اليوم اصابتي بكوفيد19 .. وبحمد الله نتعافى ونشفى. للجميع التقدير والشكر ع سؤالكم واطمئنانكم .. وانتبهوا على انفسكم وصحتكم .. الله يصبرني ع الحجر والكورونا".



ربيع هنيددي

وكان الناقد الفنى والإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى عبر عن رأيه في محمد رمضان على المستوى الفنى، بعد تسجيله حوارًا مصورًا معه، وقال: "بعد المقابلة المصورة التى سترى النور قريبًا مع الفنان محمد رمضان، أجزم أنه بعد جيل الكبار أمثال عادل إمام، وأحمد زكى، ومحمود عبد العزيز، ونور الشريف، وكثيرين سبقوهم.. هو نجم مصر القادم، فهو مبدع مختلف فى كل شىء.. فنه وطموحاته وقراراته وأفكاره ومخططاته.. فنان تجدونه صاحى عندما يكون الناس نائمون، ليفكر كيف سيدهشهم عندما يستيقظون".



وأضاف ربيع هنيدى: "بصراحة هو إنسان أمتعنى وأدهشنى فى إجاباته وفلسفته للأمور.. فهنيئًا لمصر بنجم سنواتها القادمة.. انتظروا حوارى مع رمضان، ويا جبل لا يهزك ريح".