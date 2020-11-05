رامى بركات الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكى ينشر صورا جديدة من حفل خطوبته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رامى بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، صورا جديدة من حفل خطوبته، والذى احتفل به الأربعاء الماضى فى جو عائلى بسيط، وظهر رامى وعروسه بتول فى حفل الخطوبة داخل المنزل وخلفهما صورة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد تزين الحائط. رامي وبتول

صورة من الخطوبة العروسان Advertisements أجواء الخطوبة العروسان وفى الخلفية صورة الراحلة هالة فؤاد رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التى رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، والتى سبق وتزوجت الفنان الراحل أحمد زكي وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات وأنجبت ابنها "رامي"، ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019.

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