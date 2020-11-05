بعد أزمة "الشرع محللي أربعة".. حمادة هلال: مش هخسر محمد رمضان علشان أغنية

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري حمادة هلال عن أنباء وقوع أزمة بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعدما قام الأخير بطرح جزء من أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، والتي يتشابه اسمها مع اسم أغنية حمادة هلال "الشرع محللي أربعة".

حمادة هلال نفى أن يكون وقع خلاف بينه وبين رمضان بسبب هذا الأمر، حيث قال: "محمد رمضان حبيبي وأخويا، والعناوين بتقولك حرب بيننا، حرب إيه دي أغاني، يعني مش هخسر صديق علشان كده، وربنا يكرم الجميع".

الفنان المصري أضاف: "ومحمد رمضان عارف كويس أنا بحبه قد إيه، وهو نجح في التمثيل وفي الأغاني، وابقى مبسوط لو اشتغلنا مع بعض".

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وكان حمادة هلال قد قال في تصريح خاص لموقع "الخليج 365" إنه لا يتهم الفنان محمد رمضان بسرقة أغنيته كما يردد البعض، مشيرا إلى إنها قد تكون توارد خواطر بالفعل، ولكنه أكد إنه قال في حين ثبوت سرقة أيا من أغانيه بشكل عام سيتخذ موقف تجاه ذلك، ولكنه لم يوجه إتهام صريح للفنان محمد رمضان.

وأكد أنه حصل على حقوق ملكية أغنية "الشرع محللي أربعة" منذ 3 أشهر سابقة، وسبب تأجيله لطرحها يرجع لعدة ظروف، وتعاون خلالها هلال مع الشاعر الغنائي محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقي مونتي، وأشار إلى إنه قرر أن يطرحها حتى لا يضيع مجهوده الذي بذله فيها.