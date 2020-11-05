رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد فراج أنه انتهى من تصوير 70% من مشاهده فى مسلسل "تقاطع طرق"، بطولة النجمة مني زكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
فراج أكد أن كواليس تصوير مسلسل "تقاطع طق" من أحلي الكواليس التى عمل بها، لافتا إلى أنه يعتبر مشاركته فى هذا العمل فخرا له، وإضافة قوية له فى رصيده الفني.
أما عن عمله مع النجمة مني زكي، قال إنها من أجمل الممثلات اللاتى عمل معهن، ووصفها بأنها من أكثر الممثلات احترافية ومهنية فى التمثيل، معبرا عن سعادته بالتعاون معها في هذا العمل، الذي وصفه بـ "العظيم".
ومسلسل "تقاطع طرق"، بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح،وسيد جب، وعائشة بن أحمد، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.
ومن ناحية أخر، يشارك محمد فراج النجمة منى زكي أيضا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود"، والذي عرض حاليا في السينمات، وحقق نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فراج: منى زكي من أكثر الممثلات احترافية.. وفخور بمشاركتها في "تقاطع طرق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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