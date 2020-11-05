هالة صدقي تتلقى 145 ألف عرض زواج.. والفنانة: أعوذ بالله

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي أنها تلقت 145 ألف عرض زواج، وذلك بعد الأزمة التي وقعت مؤخرا بينها وبين زوجها.

الفنانة المصرية قالت، خلال لقائها ببرنامج The Insidar بالعربي: "جالي 145 ألف عرض جواز، قولتلهم ابعتولي السي في ونعمل بحث، طبعا ضحكت".

وأضافت أن البعض هاجمها، بقولهم: "انتي لسة هتتجوزي تاني"، لافتة إلى أنها دت عليها مازحة: "بس اتطلق الأول، بس ندمت إني فضلت 5 سنين ساكتة، ومش قايلة إن عندي مشاكل عائلية لأني ضيعت على نفسي فرص كتير".

وبسؤالها عما إذا كانت ستفكر في الزواج مجددا إذا حدث الانفصال بينها وبين زوجها، قالت: "لأ طبعا أعوذ بالله".

Advertisements

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، قد اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

كما اتهمها بالاستيلاء على أمواله البنكية وبيعها لنفسها قطعة أرض تعود ملكيتها له بموجب توكيل عام منه لها.