رنا صلاح الدين - طرحت النجمة الإماراتية أحلام، أغنية جديدة تحت عنوان "رجل السلام"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحرصت على إهدائها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى. وكتبت أحلام، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" هذا العمل إهداء إلى سيدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. ربى يطول بعمره بوخالد.. سلام يا المجد الفلاحي بكبره ويا موطن الأمجاد..... لبيك ...:لبيك يا سيد التاريخ يا ساس فخره يا القايد الي كل شعبك يهنيك". الأغنية من كلمات مولاف وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل. Advertisements وكانت الفنانة أحلام، قد أعلنت عن تلقيها الجرعة الثانية من تطعيم فيروس كورونا "كوفيد19". وكتبت أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة"تويتر":"تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً ثم لجهود بلادي الإمارات حكومتنا الرشيدة التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا". وتابعت الفنانة:"اللهم انفعنا وانفع بنا والتطعيم هو طريقنا للعودة للحياة الطبيعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تطرح "رجل السلام".. وتهديها إلى هذا الشخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.