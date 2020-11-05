بصورة.. أكرم حسني يهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده: كل سنة وأنت ناجح

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري أكرم حسني على تهنئة الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، الذي وافق أمس الأربعاء 4 نوفمبر.
أكرم حسني نشر صورة جمعته بحماقي، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، ووجه تهنئة له، بقوله: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي ويارب كل سنة ناجح ومحقق كل اللي تتمناه".
ومحمد حماقي من مواليد يوم 4 نوفمبر عام 1975، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 45 عام.
وكان الفنان محمد حماقي قد طرح منذ عدة شهور أغنية بعنوان "هو ده حبيبي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وتعاون حماقي في هذه الأغنية للمرة الثانية مع المستشار تركي آل الشيخ، بعدما تعاون من قبل في أغنية "خدني إليك"، وهي واحدة ضمن أغنيات ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، واستطاعت أن تلاقي نجاحًا وتفاعل من الجمهور.
وأغنية "هو ده حبيبي" من كلمات تركى آل الشيخ، ومن ألحان المصري عمرو مصطفى.
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