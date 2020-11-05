بالفيديو.. محمد رمضان يستعرض شجاعته بترويض ثعبانا ضخما

رنا صلاح الدين - شارك النجم محمد رمضان، جمهوره بفيديو جديد حاز إعجاب الكثير من محبيه ومتابعيه.

وظهر رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وهو يحمل ثعبانًا أصفر اللون ضخمًا، ووضعه على كتفه، وذلك على أنغام أغنيته الشهيرة "مافيا".

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على جانب آخر قرر الفنان محمد مضان إنهاء أزمته مع مصلحة الضرائب المصرية، حيث كانت قد رفعت قضية ضده بتهمة التهرب الضريبي.

الفنان المصري دفع مبلغ ضخم عن مجمل تهربه الضريبي، حيث أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن محمد رمضان سدد مبلغ قدره 6 ملايين جنيه أي ما يوازي 381956 دولاراً، ويعد هذا المبلغ عن قيمة غرامات تأخير ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019.

وبدفع رمضان هذا المبلغ يكون قد تم التصالح مع مصلحة الضرائب، والتي طالبته بهذا المبلغ؛ نظراً لعدم تسجيله في ضريبة القيمة المضافة، وعدم سداده الضريبة المستحقة عن أعماله الفنية خلال الفترة بين عامي 2016 و2019.