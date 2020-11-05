ريهام سعيد تنفي هجومها على درة بعد زواجها: "دي مؤامرة أنا متربية"

رنا صلاح الدين - خرجت الإعلامية ريهام سعيد، عن صمتها لتؤكد أنها لا تهاجم النجمة التونسية درة، بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

الحكاية بدأت عندما كتب هاني أبو النجا خبير التغذية والسمنة وطليق الفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالعقل كده هي لو الست 35 سنة مثلا يعني، مش برضو هتجوز راجل على الأقل في الـ40.. وطبيعي يكون متجوز أو بالصدفة مطلق.. يبقى نهدى بقى.. من الآخر كده ألف مبروك لـ درة وهاني".

وعلقت ريهام على منشور هاني قائلة:"على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه".

وتابعت:"لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين، متهيألي ميصحش ومجرح".

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واختتمت حديثها قائلة:"هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد".

وشاركت ريهام، جمهورها بفيديو تتحدث فيه عن هذا الموضوع، قائلة:"لكل ممثل وممثلة لو سمحتوا لو سمعتوا اي حاجة على لساني فيها هجوم انا مبهاجمش أى حد خالص من الوسط الفني، ودي مؤامرة من حد عايز يسوء علاقتي بالوسط اعتبارا منه ان الناس تكرهني وممثلش".

وأضافت:"أنا مجبتش سيرة درة، الصحفين بتشهر بيا، انا مجبتش سيرة حد، أنا إذا كنت اتكلمت بيبقى مساندة زي محمد رمضان ورانيا يوسف وبوسي مؤخرا.

وتابعت حديثها قائلة:"رسالة لكل ممثل وممثلة انا مبجبش سير حد وماليش دعوة بحد وأنا مش قاضي على حد .. درة انا متكلمتش عنك خالص انا مهاجمتكيش ماليش أن أنا اتكلم عنك، أنا واحدة متربية وجاية من بيت كويس أوي، انا ماليش اني اتدخل في حد بل بالعكس من الوسط قطعت في فروتي لما بقع في أزمة من غير ما يسمعوني، لكن انا بعامل ربنا".

وأكملت:"ألف مبروك يا درة ومتتهزيش أكيد انتي متضايقة عشان اتنكد عليكي تاني يوم فرحك، اتعلمي ان انتي تبقي قوية وثابتة واعرفي ان الناس مش بيتكلموا أو ينتقدوا إلا الناس المهمة".