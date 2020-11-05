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شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر في الوسط الفني.. نجوم مهرجان الجونة يلاحقهم خطر فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 5 نوفمبر 2020
مهرجان الجونة السينمائي
يشعر النجوم الذين حضروا مهرجان الجونه السينمائى بقلق كبير، بعد أن أعلن العديد من المشاركين بالمهرجان، إصابتهم رسمياً بفيروس كورونا، على الرغم من إدارة المهرجان كانت قد أشارت الى أنها إتخذت كل الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، لكن السيناريو الأسوأ والذي لم يتوقعه الفنانون والممثلون حصل، وبدأت الإصابات تظهر الواحدة تلو الأخرى.
وبناء على هذا الأمر، رفع رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصوت عالياً، خصوصا أن المصابين إختلطوا بعدد كبير من الأشخاص، من نجوم وعاملين ومنظمين، في وقت لا زال البعض يُبقي إصابته بعيداً عن الاعلام.
في هذا الفيديو نروي لكم تفاصيل القضية، فمن أُصيب من النجوم؟ ومن هو مهدد بعد أن خالط أحد المصابين؟
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