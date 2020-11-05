مع اقتراب بايدن من حسم الانتخابات.. الأسهم الآسيوية تقفز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت مؤشرات البورصات الآسيوية مسجلة مكاسب قوية، الخميس، مع تزايد رهان المستثمرين على حسم الديمقراطي جو بايدن للانتخابات الأمريكية.

وتأتي تلك الارتفاعات بعد مكاسب قوية مماثلة في كل من وول ستريت والأسواق الأوروبية.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.73% ليغلق على 24105.28 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين أول من عام 2018.

كما ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.39% 1649 نقطة.

وقفز مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بـ 3.5% خلال اليوم، كما أغلق مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية على ارتفاع بـ 1.3%.

وارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 2.4% ليغلق عند 2413.79 نقطة.

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وقفز مؤشر إس أند بي/إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بـ 1.28%، بينما صعد مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقا بـ 1.26%.

الرهان على بايدن

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

ويقول المحللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة، تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتوقع بايدن أمس الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة فيما تحدث ترامب عن مزاعم تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.

وقفزت الأسهم الأمريكية لتغلق على ارتفاع أمس الأربعاء، مع اقتراب بايدن من البيت الأبيض، نظرا لأن التقارب المحتمل في الكونجرس جعل المستثمرين متفائلين حيال صعوبة سن تغييرات كبيرة في السياسة.