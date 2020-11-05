منة فضالي تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور شريف البوهي، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت "منة" في الصور بفستان أنيق، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "بت القبايل" الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبدالمغني، بهاء ثروت، محمد عبدالحافظ، مدحت تيخا، سميرة عبدالعزيز، ومن إخراج حسني صالح.

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