تعرف على إيرادات فيلم "زنزانة 7" بعد 7 أسابيع في بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "زنزانة 7" إيرادات قدرها 7 ملايين 390 ألف 94 جنيه، وذلك بعد 7 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي "الصندوق الأسود"؛ "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "الغسالة". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء بالعمل بطاقة استيعابية قدرها 75٪، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن إخراج إبرام نشأت

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