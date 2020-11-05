أحدث عروض مسرح مصر.. "واحدة واحدة" الجمعة على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "واحدة واحدة".

وتدور أحداث مسرحية "واحدة واحدة"، في إطار اجتماعي حول أسرة لديها ثلاثة أبناء يحاولوا الهجرة خارج مصر ويحاول أهلهم منعهم وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.