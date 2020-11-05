"أصحابي معزونيش".. رانيا محمود ياسين توجه رسالة غاضبة عقب رحيل والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين غضبها من عدد من أصدقائها و زملائها بالوسط الفني لعدم تقديمهم واجب العزاء في وفاة والدها النجم الراحل محمود ياسين.
وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك:"في ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابي ماعزونيش، وأنا قصدي معزونيش يعني ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط".
وأوضحت:"لكن الحقيقة أنا مش زعلانه منهم لأني مابقتش بزعل خالص، لكن مستغربه موقفهم حاسة زي ما يكونوا هنجوا أو اتأخروا على واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها ازاي متأخر كده عموما تمام متشكرين " لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
وكشفت رانيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON، من تقديم الإعلامية لميس الحديدى، عقب وفاة النجم الكبير محمود ياسين أن والدها كان يشعر بغيرة عندما تقدم الفنان محمد رياض للزواج منها، علماً بأنه كان يحبه ويحترمه للغاية، مشيرة إلى أنه لم يوضح تلك الغيرة فى المنزل ولكن كان يفضفض بها بين أصدقائه ووالدتها شهيرة.
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