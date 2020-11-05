مها أحمد توجه رسالة لنشوى مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة مها أحمد، رسالة لصديقتها الفنانة نشوى مصطفى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت "مها" صورة تجمعهما، وعلقت: "ربنا يشفيكي ويعافيكي، ربنا قادر على كل شيء، وترجعي لبيتك ولولادك وجمهورك وكل حبايبك، دعواتكم".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية نتيجة التحليل، كما أعلن نجلها أنها نقلت أمس للمستشفى.