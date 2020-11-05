فمليوني يومين.. رامي عياش يحقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة بأغنية "دقي يا مزيكا"

سجل الفنان رامي عياش بأغنيته الجديدة "دقي يا مزيكا"، أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: منة عدلي القيعي، ألحان: عبدالرحمن رشدي، توزيع: النابلسي، وحصلت على المركز السابع في قائمة الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب".
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تم طرحها للمرة الأولى في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة التي انتهت منذ أيام.
يقول مطلعها "دقي يا مزيكا انا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي دقي يامزيكا وانا معاكي
في ناس سهرانه و سمعاكي خودينا للسيما و نسينا خلينا نتوه كده جواكي خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني عشنا في حاجات حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا".
يذكر أن آخر إصدارات رامي الغنائية كانت من خلال أغنية "أنا ثائر"، التي تم طرحها خلال سبتمبر الماضي، وحققت أكثر من 80 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".
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